«С лестницы сталкивала, вином обливала»: Волочкова перечислила «грехи» Собчак

Балерина Анастасия Волочкова в интервью порталу Dni.ru рассказала о своих отношениях со светской львицей Ксенией Собчак. Как известно, несколько месяцев назад телеведущая напросилась в гости к танцовщице. Интервью получилось очень неоднозначным. Та история поссорила окончательно двух звезд, которые всегда недолюбливали друг друга.

«Я открыла перед ней двери своего дома, душу нараспашку. А человек плюет тебе в эту душу, предает тебя. Ходит потом по дому и находит какие-то фаллоимитаторы. Хорошо, что она мне наркотики не принесла домой. У нее большая ко мне зависть, потому что ко мне приковано внимание мужчин», — сказала танцовщица.

При этом сейчас с Собчак Волочкова не общается. «Мы с ней как были никак – так и остались никак. И после этого у нее еще хватило наглости меня на свою свадьбу пригласить. Я выстояла эту историю. Если человек предал один раз, то обязательно предаст и другой. А меня моя подруга Наташа предупреждала перед разговором с Собчак. Она говорила: «Настя, а вас Ксюша за 20 лет вашего знакомства хоть раз представила достойно? Да никогда». С лестницы сталкивала, вином обливала, на сцену Кремля выбегала. Заячьи уши мне на шею вешала, со всеми этими цветами. Боже мой. Какая-то низость была», — сказала она.

Как считает Волочкова, на протяжении всех двадцати лет отношений с Собчак та унижала саму себя. «Перед артистами унижалась. Не только я ведь одна попалась под эту гребенку. Многие люди, достигшие своего имени не тусовкой, а творчеством, вызывают у нее раздражение», — сказала Волочкова.