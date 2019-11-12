ЗВЕЗДЫ

Фриске кольца от Шепелева так и не дождалась, а Тулупова получила помолвочное

Этот брак станет вторым в жизни телеведущего.

Фриске кольца от Шепелева так и не дождалась, а Тулупова получила помолвочное
Шепелев. Фото Global look press.

Дмитрий Шепелев обручился с дизайнером Екатериной Тулуповой, сообщает издание «7 дней». Этот брак будет вторым для телеведущего. Однако ранее он был женат вовсе не на Жанне Фриске, как полагают некоторые.

С умершей звездой Шепелев так и не оформил свои отношения, Жанна навсегда останется для телеведущего лишь бывшей возлюбленной.

Официально Дмитрий расписывался со своей коллегой Анной Таболиной (Старцевой). В 90-е годы они вместе работали в Минске, вели шоу «5х5». После семи лет романтических отношений они все-таки решили пожениться, однако уже через три недели расстались.

А вот с Екатериной Тулуповой, похоже, у Шепелева все серьезно. Уже несколько месяцев они живут вместе и готовятся к свадьбе. Вместе со счастливой парой живут и их дети: 6-летние Платон и Лада.

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Фриске кольца от Шепелева так и не дождалась, а Тулупова получила помолвочное
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