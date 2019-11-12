Фриске кольца от Шепелева так и не дождалась, а Тулупова получила помолвочное

Дмитрий Шепелев обручился с дизайнером Екатериной Тулуповой, сообщает издание «7 дней». Этот брак будет вторым для телеведущего. Однако ранее он был женат вовсе не на Жанне Фриске, как полагают некоторые.

больше по теме Бледанс сделала ставку на Тулупову в конфликте Фриске и Шепелева Артистка верит, что новая возлюбленная Дмитрия окажет на него позитивное влияние.

С умершей звездой Шепелев так и не оформил свои отношения, Жанна навсегда останется для телеведущего лишь бывшей возлюбленной.

Официально Дмитрий расписывался со своей коллегой Анной Таболиной (Старцевой). В 90-е годы они вместе работали в Минске, вели шоу «5х5». После семи лет романтических отношений они все-таки решили пожениться, однако уже через три недели расстались.

А вот с Екатериной Тулуповой, похоже, у Шепелева все серьезно. Уже несколько месяцев они живут вместе и готовятся к свадьбе. Вместе со счастливой парой живут и их дети: 6-летние Платон и Лада.