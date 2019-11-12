Фриске кольца от Шепелева так и не дождалась, а Тулупова получила помолвочное

Дмитрий Шепелев обручился с дизайнером Екатериной Тулуповой, сообщает издание «7 дней». Этот брак будет вторым для телеведущего. Однако ранее он был женат вовсе не на Жанне Фриске, как полагают некоторые.
С умершей звездой Шепелев так и не оформил свои отношения, Жанна навсегда останется для телеведущего лишь бывшей возлюбленной.
Официально Дмитрий расписывался со своей коллегой Анной Таболиной (Старцевой). В 90-е годы они вместе работали в Минске, вели шоу «5х5». После семи лет романтических отношений они все-таки решили пожениться, однако уже через три недели расстались.
А вот с Екатериной Тулуповой, похоже, у Шепелева все серьезно. Уже несколько месяцев они живут вместе и готовятся к свадьбе. Вместе со счастливой парой живут и их дети: 6-летние Платон и Лада.