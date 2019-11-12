«Мама дорогая»: Смехова представила совсем не похожую на себя сестру

Многие ошибочно полагают, что у народного артиста Вениамина Смехова всего одна дочь – Алика. Но это не так, просто вторая наследница Елена немного остается в тени своих знаменитых родственников.

Свою старшую сестру Алика Смехова все-таки решила показать публике. В личном блоге она выставила совместную фотографию, подписав ее: «Две сестры». В хэштегах она обозначила: «Мама дорогая». Судя по всему, актриса сама удивляется, что они совсем не похожи друг на друга.

На фото Алики с сестрой тут же отреагировала Лариса Гузеева: «Мы тоже с братом абсолютно разные, но это к любви не имеет никакого отношения, правда?». Актриса, конечно же, согласилась.

Отметим, что Елена Смехова не менее талантливая личность, но немного в другой области, чем папа и сестра. Ее знают как писателя, сценариста, журналиста и редактора. Свой талант она унаследовала от матери Аллы Смеховой, которая почти всю жизнь проработала редактором на радио.