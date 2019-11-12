ЗВЕЗДЫ

«Мама дорогая»: Смехова представила совсем не похожую на себя сестру

Елена не пошла по стопам известного папы и стала писательницей.

«Мама дорогая»: Смехова представила совсем не похожую на себя сестру
Алика Смехова. Фото Global look press

Многие ошибочно полагают, что у народного артиста Вениамина Смехова всего одна дочь – Алика. Но это не так, просто вторая наследница Елена немного остается в тени своих знаменитых родственников.

Свою старшую сестру Алика Смехова все-таки решила показать публике. В личном блоге она выставила совместную фотографию, подписав ее: «Две сестры». В хэштегах она обозначила: «Мама дорогая». Судя по всему, актриса сама удивляется, что они совсем не похожи друг на друга.

На фото Алики с сестрой тут же отреагировала Лариса Гузеева: «Мы тоже с братом абсолютно разные, но это к любви не имеет никакого отношения, правда?». Актриса, конечно же, согласилась.

Отметим, что Елена Смехова не менее талантливая личность, но немного в другой области, чем папа и сестра. Ее знают как писателя, сценариста, журналиста и редактора. Свой талант она унаследовала от матери Аллы Смеховой, которая почти всю жизнь проработала редактором на радио.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алика СмеховаВениамин Смеховзвездасестра
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мама дорогая»: Смехова представила совсем не похожую на себя сестру
Интересно?
Поделись с друзьями: