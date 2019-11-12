Ангарская впервые открыто рассказала о своем разводе

Видимо, душевные раны звезды Comedy Woman Надежды Ангарской после развода с мужем стали понемногу затягиваться. И она впервые публично призналась, что действительно рассталась с Раедом Бани, прожив с ним без малого пять лет.

В личном блоге на вопрос подписчика об отношениях с супругом она дала неожиданный ответ: «У нас все хорошо. Мы в разводе. Уверенна, сейчас у многих появилось еще больше вопросов: почему? Давно? Как ребенок? Вы? Ответить на них — пока не созрела или не хочу. Но что-то мне подсказывает, та Надежда Ангарская, которая откроется перед вами сейчас — она вам понравится. Хотя я и не менялась, стала только сильнее. И поняла, что могу – больше, чем мне казалось».

Напомним, слухи о разрыве иорданского композитора Раеда Бани и Надежды Ангарской появились несколько месяцев назад. По данным Википедии, их развод состоялся в апреле 2019 года. Но артистка категорически отказывалась комментировать это событие. Информацию об этом в основном предоставляли СМИ ее знакомые. У пары есть ребенок – 4-летний сын Давид.