Потому что юбилей: Гоша Куценко за рулем сделал подарок Пахмутовой

Актер поздравил композитора с 90-летием, который она начала праздновать 9 ноября.

Гоша Куценко не раз исполнял песни авторства Александры Пахмутовой. Неудивительно, что артист решил поздравить композитора с круглой датой. В своем микроблоге он разместил видео, которое снял за рулем автомобиля.

В ролике Куценко пожелал Пахмутовой здоровья и писать новые песни. «С днем рождения, с юбилеем, Александра Николаевна!» — поздравил Гоша композитора и добавил в ролик фрагмент своего исполнения песни «Надежда».

Напомним, 10 ноября в Большом театре состоялся грандиозный концерт, посвященный юбилею Александры Пахмутовой. Композитора поздравили Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Анна Нетребко, Николай Басков, Хибла Герзмава и другие звезды российского шоу-бизнеса и оперы.