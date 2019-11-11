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Потому что юбилей: Гоша Куценко за рулем сделал подарок Пахмутовой

Актер поздравил композитора с 90-летием, который она начала праздновать 9 ноября.

Потому что юбилей: Гоша Куценко за рулем сделал подарок Пахмутовой
Гоша Куценко. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Гоша Куценко не раз исполнял песни авторства Александры Пахмутовой. Неудивительно, что артист решил поздравить композитора с круглой датой. В своем микроблоге он разместил видео, которое снял за рулем автомобиля. 

В ролике Куценко пожелал Пахмутовой здоровья и писать новые песни. «С днем рождения, с юбилеем, Александра Николаевна!» — поздравил Гоша композитора и добавил в ролик фрагмент своего исполнения песни «Надежда». 

Напомним, 10 ноября в Большом театре состоялся грандиозный концерт, посвященный юбилею Александры Пахмутовой. Композитора поздравили Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Анна Нетребко, Николай Басков, Хибла Герзмава и другие звезды российского шоу-бизнеса и оперы. 

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Потому что юбилей: Гоша Куценко за рулем сделал подарок Пахмутовой
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