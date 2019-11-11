«Хомяки нам без надобности»: Ксения Новикова обидела сына отказом

Ксения Новикова решила попросить у своих подписчиков в социальной сети совета о том, как поступить в непростой ситуации. Она рассказала, что вместе с младшим сыном Богданом проходила мимо зоомагазина. Неожиданно девятилетний мальчик ««завис» напротив вольера с хомячками, стал упрашивать купить хотя бы одного, а лучше трёх!!!

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Ксения призналась, что никогда не планировала заводить грызунов, особенно учитывая то, что у нее дома уже живет собака. Однако Богдан продолжал стоять на своем. «Я приводила ему разные доводы, почему сейчас (да и в принципе) Хомякяо нам без надобности, но… В общем Бо на меня обиделся», — рассказала певица.

Она добавила, что сейчас сын ждет своего дня рождения, поскольку уверен, что тогда мать не сможет ему отказать. Артистка попросила у зрителей совета о том, как поступить в подобной ситуации. «Не люблю, когда Бо грустит», — подвела она итог.