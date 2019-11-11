Жизнь после развода: экс-баскетболистка Кейру поделилась фото трехмесячного сына

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру, которая известна тем, что закончила спортивную карьеру ради брака с футболистом Иваном Новосельцевым, который впоследствии ушел от нее, показала в социальной сети своего ребенка от защитника.
Напомним, мальчик родился в августе и мать долгое время пыталась добиться алиментов от отца малыша. Но Новосельцев переписал имущество на свою мать, и в итоге суд заставил его платить бывшей супруге только 20 тысяч рублей в месяц. Это при том, что в своем нынешнем клубе «Сочи» он зарабатывает около 7 миллионов. Даже помощь звездного юриста Кати Гордон не помогла молодой матери.
Но, несмотря на это, 30-летняя Кейру рада, что в ее жизни появился сын.
«Сегодня ровно три месяца, как я стала мамой этого невероятного, доброго и осознанного мальчика футболиста! Сынок, я безумно тебя люблю, и мы всё пройдём вместе! Впереди нас ждёт счастливое и светлое будущее!» — написала Катерина в Instagram, показав личико малыша.