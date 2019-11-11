ЗВЕЗДЫ

Рудова заняла место рядом с Ди Каприо и вызвала зависть подруг

Актриса поздравила кумира с днем рождения.

Рудова заняла место рядом с Ди Каприо и вызвала зависть подруг
Наталья Рудова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

11 ноября Леонардо Ди Каприо празднует день рождения. С 45-летием звезду Голливуда поздравляют поклонники по всему миру. Не обошла эту тему стороной и звезда российского кино Наталья Рудова. 

На своей странице в Instagram актриса опубликовала совместное фото с актером. «С днем рождения, лучший актер в мире», — подписала она снимок. Фотография вызвала бурю эмоций как у обычных подписчиков, так и у коллег Рудовой по шоу-бизнесу.

«Только тебе можно, прям очень подходите», — написала Лаура Джугелия. «Лаурчик, ты меня понимаешь», — шутливо ответила Наталья. «Блин, завидую!!» — призналась актриса Дарья Повереннова. Многие, однако, заметили, что фото — не более чем искусный фотомонтаж. 

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Рудова заняла место рядом с Ди Каприо и вызвала зависть подруг
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