ЗВЕЗДЫ

«Это уже третий гипс»: семилетняя дочь Бони заработала новую травму

Телеведущая надеется, что больше ее наследница травм не получит.

«Это уже третий гипс»: семилетняя дочь Бони заработала новую травму
Виктория Боня. фото: instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня в 2012 году стала мамой. Только недавно она призналась, что в то время делила расходы с Алексом Смерфитом и за роды тоже заплатила половину стоимости. Звезда давно рассталась с богатым возлюбленным и переехала жить из Монако в Лондон. Она сама воспитывает их наследницу Анджелину. Девочка учится в престижной частной школе и увлекается конным спортом. Она очень активная, поэтому в этом году успела несколько раз травмироваться.

11 ноября в аккаунте своей дочери Боня разместила ее новое фото. Она призналась, что во время поездки в Канны девочка снова получила травму. Она сильно ушибла ногу. В кадре Анджелина стоит на коленях в магазине, выбирая клей, а рядом с ней лежат костыли. Правая нога девочки при этом загипсована.

«В гипсе и на костылях. Надеюсь, это наш последний гипс. Но это уже третий!!! Слава богу, не перелом! Анджелина подвернула ногу, пока была на каникулах в Каннах. Но хорошея новость том, что завтра мы его уже снимаем!» — поделилась Виктория.

К слову, в последнее время дочка знаменитости увлеклась разными челленджами. На днях она попросила маму на все отвечать ей «Да». Девочка также сразу предложила родительнице пойти в торговый центр. Боня догадалась, что ее наследница хочет получить новый iPhone 11, поэтому не согласилась. Уже вечером девочка приняла участие в новом челлендже. Она постелила себе одеяло в ванной и легла туда.

дочь Бони на костылях
Фото: instagram.com/victoriabonya/
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Виктория БоняЗвездные детизвездные травмы
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«Это уже третий гипс»: семилетняя дочь Бони заработала новую травму
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