«Это заслуга инъекций»: косметолог раскрыла секрет молодости 46-летней Королевой

Наташа Королева до сих пор восхищает своей женственной фигурой. Она в этом году отпраздновала 46-летие, но выглядит моложе своих лет. Рядом с ней всегда находится муж Сергей Глушко, который делает ее счастливой. В последнее время артистка представала на публике в ярким макияжем и скрывала лицо за слоем грима. Но на днях она все же решила показать, как выглядит без косметики.

На новом видео Наташа предстала с умытым лицом. Певица только вышла из душа, поэтому предстала в банном халате и полотенце. В таком виде ее обычно и видят близкие. Поклонники восхитились ее природной красотой. Стоит отметить, что королева тщательно ухаживает за кожей лица и посещает косметолога, чтобы сохранить молодость.

Специально для портала Teleprogramma.pro внешность певицы оценила косметолог Татьяна Брызгалина. Она уверена, что Наташа прибегала к хитростям, чтобы избавить от морщинок.

«100% у нее работа велась над верхней третью лица — когда она улыбается, морщинок вокруг глаз нет. Когда мы улыбаемся, то возле носа обычно появляются характерные носогубные складки. А еще у нее широкая красивая переносица. Наверное, это заслуга инъекций», — высказала свое мнение Татьяна.

Также эксперта восхитил идеальный контур лица Королевой. «Над этим тоже работали косметологи. Это заслуга скорее всего и аппаратных методик, и инъекций. Конечно, она хорошо выглядит без косметики», — добавила Брызгалина.