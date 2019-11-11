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«Забей»: Егор Крид поддержал юную фанатку, обиженную на школьном празднике

В любой ситуации нужно искать плюсы, считает артист.

«Забей»: Егор Крид поддержал юную фанатку, обиженную на школьном празднике
Егор Крид приободрил юную фанатку. Фото: globallookpress.com

Обиженная на классном чаепитии 9-летняя девочка из Новосибирска получила поддержку от своего кумира — рэпера Егора Крида.

Напомним, возмутительная история произошла несколько дней назад на школьном празднике. Девочку по имени Милана, чья мама не сдала денег на организацию мероприятия, отсадили за отдельный стол, а потом отказались ей дать даже пластиковый стаканчик. Естественно, ребенок разрыдался и почувствовал себя изгоем в своем классе.

Когда об этом стало известно, неравнодушные люди решили организовать для школьницы отдельный праздник. Узнав, что она является поклонницей Егора Крида, благотворители решили попросить артиста поддержать девочку.

И вот, это произошло. Звезда записал специально для юной фанатки подбадривающее видео, которое девочке и ее подругам показали на том самом празднике.

На ролике Егор призвал Милану во всем искать плюсы. Да, с ней произошла такая неприятная история, но, если бы не она, он был никогда не узнал о существовании девочки. А на обидчиков артист посоветовал школьнице «забить».

«Знаешь, жизнь — бумеранг, и всё то, что мы кидаем, на нас и возвращается. Поэтому не переживай. А на них – пофиг», — сказал Крид.

После услышанного девочка прослезилась, но уже от счастья.

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«Забей»: Егор Крид поддержал юную фанатку, обиженную на школьном празднике
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