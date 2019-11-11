Беременная Костенко рассекретила место отпуска Тарасова

Дмитрий Тарасов не так давно остался без работы, поэтому теперь у него появилось время для участия в различных шоу. Громкое высказывание футболиста в одном из блогов друга, привело к скандалу. Он открыто заявил, что способен дать «леща» женщине, если она не беременна. Как потом не оправдывался спортсмен, что сказал подобное только ради привлечения внимания, мало кто ему поверил. Тем более, что его бывшая жена Ольга Бузова намекнула, что он поднимал на нее руку.

Пыталась заступить за мужа и нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко. Она заверила, что рукоприкладство в их доме табу. Тем ни менее, после скандала пара резко решила уехать из России. По всей видимости, они решили подождать, пока шумиха утихнет. Возлюбленная футболиста находится на внушительном сроке беременности, но она перенесла почти четырехчасовой перелет. С собой пара взяла и годовалую дочку Милану.

Сначала супруги скрывали место своего отпуска, но позже Костенко призналась, что они проведут ближайшие дни в Абу-Даби. На первых фото с отдыха влюбленные запечатлены на побережье. Тарасов позирует в шортах, а вот его жена и дочка предстала в одинаковых слитных купальниках с принтом в виде сердечек.

«Мы добрались, позавтракали и решили восполнить часы сна (в самолете удалось поспать всего 2 часа). Пока не понимаем, что к чему, адаптируемся. Успели осмотреть живописную территорию и поплавать. Пока все очень нравится! В этот раз я решила не мучить любимого с family look, поэтому ограничилась идеей МамаДочка», — поделилась Анастасия. Напомним, что во время первого отпуска с наследнице на Мальдивах, вся семья, включая футболиста, выбрала наряды в одном стиле.