Сестра Бузовой заинтриговала снимком топлес и в маске

Младшая сестра Ольги Бузовой старается не уступать именитой родственнице и активно развивает свой бизнес. А совсем недавно она поделилась тем, что скоро запустит новый проект.

больше по теме Долларовая миллионерша Бузова пожаловалась на расходы По словам певицы, ее годовой заработок составляет порядка четырех миллионов долларов.

«Свое новое детище» Анна Бузова презентует в соцсети и делает это очень интригующе. Она опубликовала снимок в образе восточной женщины. Девушка сидит на каменной ступеньке в бежевых брюках и босиком. Лицо скрыто под маской, которые любят арабские красавицы.

«Неделя будет насыщенной. Последние штрихи. Уже не терпится все показать и рассказать. Но я держусь», — подписала фото Анна Бузова.

Многие сразу же засыпали девушку вопросами. Мнения разделились, среди вариантов новая линия одежды, еще один салон красоты или поезда на «работу в Эмираты», сообщает 5-tv.ru.

Нашлись и те, кто сравнил Анну с сестрой. Девушки находятся в ссоре и стараются избегать друг друга.

Что касается Бузовой-старшей, то недавно она закрыла свой ресторан «BUZfood», зато приобрела собственную квартиру. Недвижимость обошлась девушке в 120 миллионов рублей, сообщат сайт радио «КП».