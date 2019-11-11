Сестра Бузовой заинтриговала снимком топлес и в маске

Младшая сестра Ольги Бузовой старается не уступать именитой родственнице и активно развивает свой бизнес. А совсем недавно она поделилась тем, что скоро запустит новый проект.
«Свое новое детище» Анна Бузова презентует в соцсети и делает это очень интригующе. Она опубликовала снимок в образе восточной женщины. Девушка сидит на каменной ступеньке в бежевых брюках и босиком. Лицо скрыто под маской, которые любят арабские красавицы.
«Неделя будет насыщенной. Последние штрихи. Уже не терпится все показать и рассказать. Но я держусь», — подписала фото Анна Бузова.
Многие сразу же засыпали девушку вопросами. Мнения разделились, среди вариантов новая линия одежды, еще один салон красоты или поезда на «работу в Эмираты», сообщает 5-tv.ru.
Нашлись и те, кто сравнил Анну с сестрой. Девушки находятся в ссоре и стараются избегать друг друга.
Что касается Бузовой-старшей, то недавно она закрыла свой ресторан «BUZfood», зато приобрела собственную квартиру. Недвижимость обошлась девушке в 120 миллионов рублей, сообщат сайт радио «КП».