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Сестра Бузовой заинтриговала снимком топлес и в маске

Анна пообещала, что скоро представит свой новый проект.

Сестра Бузовой заинтриговала снимком топлес и в маске
Анна Бузова примерила образ восточной красавицы ФОТО: https://www.instagram.com/annabuzova

Младшая сестра Ольги Бузовой старается не уступать именитой родственнице и активно развивает свой бизнес. А совсем недавно она поделилась тем, что скоро запустит новый проект.

«Свое новое детище» Анна Бузова презентует в соцсети и делает это очень интригующе. Она опубликовала снимок в образе восточной женщины. Девушка сидит на каменной ступеньке в бежевых брюках и босиком. Лицо скрыто под маской, которые любят арабские красавицы.

«Неделя будет насыщенной. Последние штрихи. Уже не терпится все показать и рассказать. Но я держусь», — подписала фото Анна Бузова.

Многие сразу же засыпали девушку вопросами. Мнения разделились, среди вариантов новая линия одежды, еще один салон красоты или поезда на «работу в Эмираты», сообщает 5-tv.ru.

Нашлись и те, кто сравнил Анну с сестрой. Девушки находятся в ссоре и стараются избегать друг друга.

Что касается Бузовой-старшей, то недавно она закрыла свой ресторан «BUZfood», зато приобрела собственную квартиру. Недвижимость обошлась девушке в 120 миллионов рублей, сообщат сайт радио «КП».

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Сестра Бузовой заинтриговала снимком топлес и в маске
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