«Я не пью, не курю и не ругаюсь матом»: Малышева отреагировала на видео из аэропорта

11 ноября многие СМИ написали о телеведущей Елене Малышевой, которую якобы заметили нетрезвой в аэропорту Краснодара. Автор ролика дополнил его провокационным заголовком «Малышева матерится и бьется об двери».

Елена Малышева незамедлительно отреагировала, записав сторис для Instagram, где сообщила о своем намерении подать в суд на ряд СМИ за клевету. Как заметила телеведущая, она не пьет, не курит и не ругается матом и это известно всем, кто с ней общается.

Портал Teleprogramma.pro связался с Еленой Малышевой и выяснил подробности досадного происшествия.

«Я не пью, не курю, не ругаюсь матом, — никогда. Я могу объяснить это только непрофессионализмом людей. Вот вы почему мне звоните, вы же тоже могли просто посмотреть видео, на которое они ссылаются? Разве я там пьяная? Я просто выхожу в 5 утра из лифта, в сторис я разместила все подробности.

Более того, в Краснодаре я была на съемках, мы рассказывали о девочке Луне, которая приехала из Америки. Вокруг меня были десятки людей, так что очень легко доказать, что я была совершенно трезвая».