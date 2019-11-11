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«Я не пью, не курю и не ругаюсь матом»: Малышева отреагировала на видео из аэропорта

Телеведущая намерена отстоять свое честное имя.

«Я не пью, не курю и не ругаюсь матом»: Малышева отреагировала на видео из аэропорта
Елена Малышева. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

11 ноября многие СМИ написали о телеведущей Елене Малышевой, которую якобы заметили нетрезвой в аэропорту Краснодара. Автор ролика дополнил его провокационным заголовком «Малышева матерится и бьется об двери».

Елена Малышева незамедлительно отреагировала, записав сторис для Instagram, где сообщила о своем намерении подать в суд на ряд СМИ за клевету. Как заметила телеведущая, она не пьет, не курит и не ругается матом и это известно всем, кто с ней общается.

Малышева подает в суд.
Малышева подает в суд. Фото: instagram.com/malysheva.live

Портал Teleprogramma.pro связался с Еленой Малышевой и выяснил подробности досадного происшествия.

«Я не пью, не курю, не ругаюсь матом, — никогда. Я могу объяснить это только непрофессионализмом людей. Вот вы почему мне звоните, вы же тоже могли просто посмотреть видео, на которое они ссылаются? Разве я там пьяная? Я просто выхожу в 5 утра из лифта, в сторис я разместила все подробности.

Более того, в Краснодаре я была на съемках, мы рассказывали о девочке Луне, которая приехала из Америки. Вокруг меня были десятки людей, так что очень легко доказать, что я была совершенно трезвая».

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Тэги:

«Жить здорово!»аэропортЕлена Малышевакраснодар
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«Я не пью, не курю и не ругаюсь матом»: Малышева отреагировала на видео из аэропорта
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