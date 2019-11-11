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Характерные признаки: Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность

В последнее время герцогиня Сассекская снова стала придерживать живот рукой.

Характерные признаки: Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
Меган Маркл. фото: globallookpress.com

Меган Маркл вскоре после свадьбы объявила о беременности. 6 мая 2019 года она родила наследника принца Гарри. Мальчика назвали Арчи. Супруги постепенно привыкли к новому статусу и даже недавно показали малышу Африку, где побывали с официальным визитом. Уже тогда появились слухи, что герцогиня Сассекская снова беременна. Соответствующие платья не могли скрыть ее живот, но многие тогда подумали, что девушка просто не пришла в форму после родов.

А на днях чета принц Гарри во время прогулки с военными семьями неожиданно спросил, сложно ли было вписать младенца в привычный уклад с уже имеющимся одним ребенком. Похоже, что чета интересуется жизнью многодетных семей. А накануне Маркл с другими членами королевской семьи побывала на службе в День памяти павших солдат. Для выхода в свет она выбрала приталенное черное бархатное платье длинной по щиколотку.

В какой-то момент супруга принца Гарри положила руку на живот. Этот фирменный жест она многократно демонстрировала на протяжении почти всей первой беременности. Даже когда она надела пальто и шляпку, девушка будто светилась от счастья. К слову, ранее принц Гарри обмолвился, что они хотят иметь минимум двоих детей. Его супруге уже 38 лет, что объясняет их спешку.

Но стоит добавить, что медики рекомендуют герцогине повременить с пополнением. Вторая беременность может оказаться для нее фатальной. Поздние роды всегда связаны с рисками, так как проблемы могут возникнуть и у мамы и у ребенка. Врачи считают, что Маркл нужно подождать еще полгода, чтобы ее организм восстановился. При этом и надолго оттягивать беременность нельзя.

«Проблема, конечно, в том, что пожилые мамы с большей вероятностью намерены иметь детей с меньшим возрастным интервалом, поскольку они не имеют такого же количества времени для зачатия с точки зрения их фертильности, как женщины в возрасте 20 лет. Тем не менее общее состояние здоровья будущей роженицы является серьезным фактором риска», — объяснил профессор акушерства Джули Джомин, пишет издание Express.

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Характерные признаки: Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
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