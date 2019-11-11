«Проснусь миллионершей»: Борисова пишет приключенческий роман о наркоманах

Несколько дней назад стало известно, что Дана Борисова собирается выпустить книгу. Для публикации первого произведения телеведущая подписала контракт с одним из крупнейших издательств страны. В своем микроблоге Борисова поделилась радостным событием: она отвезла в издательство первые главы своего «приключенческого романа», как она сама его обозначила.
В интервью Teleprogramma.pro Борисова рассказала, что ее книга уже получила название — «Жизнь под кайфом». «Это будет история формирования зависимости, в основном. Это тема, которая мне интересна, в которой я разбираюсь. Я сейчас ее пишу срочными темпами, потому что хотят, чтобы я в декабре ее сдала», — заявила звезда.
Борисова отметила, что издатели настаивают на том, чтобы в книге были автобиографические моменты. «Дети, мужья, любовники. Конечно, я это скажу. Но это не то, чем мне хочется делиться», — призналась Дана. Она добавляет, что при этом издатели предложили ей хорошие условия. «Условия просто блестящие. Если она зайдет, как предполагается, то проснусь миллионершей через полгода», — заявила Дана.
При этом новоиспеченная писательница подчеркивает, что за выходные успела написать три главы. «Подписали в пятницу, и я за субботу-воскресенье написала три хорошие, мощные главы, самое начало. Они настроены, что я в начале декабря ее сдам, и она в феврале уже выйдет», — рассказывает Дана.
Борисова признается, что сейчас переживает период вдохновения. «Особенно в первой половине дня, часа два-три. Полину в школу провожу — и нормально», — говорит она. Интересная деталь: Дана пишет по-старомодному от руки. «Я купила большую, толстую тетрадь, и от руки мелким почерком пишу. Уже где-то листов пятнадцать исписала с двух сторон. А потом это надиктовываю на диктофон и отправляю», — поделилась телеведущая.
Дана подчеркивает, что ранее уже начинала писать роман. «Я на реабилитации писала эту книгу. Тогда она называлась «Одержимость». Но ее постигла очень печальная судьба. Когда я уехала на пятом месяце в Москву, я вернулась и обнаружила, что мою кровать перемещали. И книжку, грубо говоря, сперли. А там была классная рукопись — приключения на реабилитации», — поделилась она.
Свою книгу Борисова описывает как «руководство к действию». «Если в вашей семье появился наркоман или алкоголик, никто не знает, куда бежать, на что имеет смысл тратить время, что помогает, как себя вести с зависимым родителям, родственникам, жалеть или, наоборот, жестко ставить ультиматумы. Я же очень много общаюсь с родителями, не могу отказать. Как человек, который знает от и до эту тему, которая сама была и в больницах, и на реабилитации, и с колдунами, шаманами, и психологи гипнозом старались мне помочь, я знаю примерно все выходы, маршруты из этой ситуации, поэтому ее ждут очень сильно», — уверена Дана.