«Проснусь миллионершей»: Борисова пишет приключенческий роман о наркоманах

Звезда телевидения буквально за пару дней написала три главы. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro она призналась, что ранее уже начинала писать книгу, но ее постигла печальная судьба.

Несколько дней назад стало известно, что Дана Борисова собирается выпустить книгу. Для публикации первого произведения телеведущая подписала контракт с одним из крупнейших издательств страны. В своем микроблоге Борисова поделилась радостным событием: она отвезла в издательство первые главы своего «приключенческого романа», как она сама его обозначила.

В интервью Teleprogramma.pro Борисова рассказала, что ее книга уже получила название — «Жизнь под кайфом». «Это будет история формирования зависимости, в основном. Это тема, которая мне интересна, в которой я разбираюсь. Я сейчас ее пишу срочными темпами, потому что хотят, чтобы я в декабре ее сдала», — заявила звезда.

Борисова отметила, что издатели настаивают на том, чтобы в книге были автобиографические моменты. «Дети, мужья, любовники. Конечно, я это скажу. Но это не то, чем мне хочется делиться», — призналась Дана. Она добавляет, что при этом издатели предложили ей хорошие условия. «Условия просто блестящие. Если она зайдет, как предполагается, то проснусь миллионершей через полгода», — заявила Дана.

При этом новоиспеченная писательница подчеркивает, что за выходные успела написать три главы. «Подписали в пятницу, и я за субботу-воскресенье написала три хорошие, мощные главы, самое начало. Они настроены, что я в начале декабря ее сдам, и она в феврале уже выйдет», — рассказывает Дана.

Борисова признается, что сейчас переживает период вдохновения. «Особенно в первой половине дня, часа два-три. Полину в школу провожу — и нормально», — говорит она. Интересная деталь: Дана пишет по-старомодному от руки. «Я купила большую, толстую тетрадь, и от руки мелким почерком пишу. Уже где-то листов пятнадцать исписала с двух сторон. А потом это надиктовываю на диктофон и отправляю», — поделилась телеведущая.

Дана подчеркивает, что ранее уже начинала писать роман. «Я на реабилитации писала эту книгу. Тогда она называлась «Одержимость». Но ее постигла очень печальная судьба. Когда я уехала на пятом месяце в Москву, я вернулась и обнаружила, что мою кровать перемещали. И книжку, грубо говоря, сперли. А там была классная рукопись — приключения на реабилитации», — поделилась она.

Свою книгу Борисова описывает как «руководство к действию». «Если в вашей семье появился наркоман или алкоголик, никто не знает, куда бежать, на что имеет смысл тратить время, что помогает, как себя вести с зависимым родителям, родственникам, жалеть или, наоборот, жестко ставить ультиматумы. Я же очень много общаюсь с родителями, не могу отказать. Как человек, который знает от и до эту тему, которая сама была и в больницах, и на реабилитации, и с колдунами, шаманами, и психологи гипнозом старались мне помочь, я знаю примерно все выходы, маршруты из этой ситуации, поэтому ее ждут очень сильно», — уверена Дана.