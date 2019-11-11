Шубская восхитила Рудковскую и Бузову трогательными кадрами с мужем и сыном

Александр Овечкин счастлив в браке с дочкой веры Глаголевой — Анастасией Шубской. На их роскошной свадьбе в 2017 году в Барвихе гулял весь свет высшего общества. А год спустя супруга подарила хоккеисту наследника. Сергею не так давно исполнился годик. Звездная семья живет в США, но часто приезжает в Россию. Молодые родители не упускают возможности повеселиться и потанцевать в свободное время.

А минувшие выходные Овечкин и Шубская провели вместе. Они вывели в свет своего сына. Целый день хоккеист играл с малышом в игровом центре. Анастасия предпочла темную толстовку, стильную оранжевую куртку и леггинсы. Она также собрала волосы в тугой хвост и отказалась от макияжа. Ее муж облачился в уютный спортивный костюм. Самым стильным оказался их сын, которого они нарядили в серый вязаный джемпер и джинсы.

В соцсети Шубская поделилась трогательными кадрами. На видео было запечатлено, как Овечкин прячется от наследника. Мальчик оказался умным, он не пошел на голос отца, а обогнул туннель и встретил папу на другой стороне.

Совместное семейное фото вызвало восторг даже у звезд. «Какие вы», — написала Ольга Бузова. «Классные», — присоединилась Яна Рудковская. А поклонники вновь убедились, что у хоккеиста очень хорошие отношения с супругой и что он идеальный папа. «Какие вы замечательные!!! Гармонии и семейного уюта!», «Какая замечательная фотография», «Невероятно красивая семья», «Какой малыш милый, так бы и потискала», — прокомментировали пост подписчики.