«Как все меняется»: Толкалина радуется успехам сына Кончаловского

Любовь Толкалина 20 лет прожила в гражданском браке с Егором Кончаловским. Они вместе вырастили дочь Марию. А в 2017 году пара распалась. Тогда стало известно, что режиссер ушел из семьи ради юриста Марии Леоновой. Сама актриса утверждает, что истинную причину их расставания никто не узнает. Примечательно, что она сохранила дружеские отношения с экс-супругом. Артистка также не препятствует общению дочери с новой семьей Кончаловского.

больше по теме Любовь Толкалина нарушила правила поведения в церкви Известная актриса не смогла удержаться от съемок в одном из известнейших храмов.

Тем временем новая жена режиссера родила от него сына Тимура. Мальчику уже два года. Егор предпочитает скрывать малыша от общественности. Снимки с ним он публикует очень редко. Но на днях Кончаловский сделал исключение. Он разместил снимок, на котором его наследник играет с игрушечными машинками на полу. Мальчик увлеченно чинит пожарную машину. На специальном коврике с изображением дороге у него размещены десятки легковых автомобилей и различной техники. Малыш подрос и радует родителей первыми успехами.

На фото отреагировала Толкалина. «Ого, как все меняется», — удивилась она большому автопарку. Поклонники тоже остались под впечатлением. «Начальник растёт автосервиса», «Не большой, но огромный», «Это такая детская ? Стадион, а не комната», «Вот это царство-государство машин! А порядок какой!» — прокомментировали пост подписчики. Стоит отметить, что малыш расставил свои игрушки по цветам.

Напомним, что дочь Толкалиной даже стала крестной мамой своего братика. Ранее Мария рассказывала, что Тимур растет нежным и неконфликтным ребенком. Она также с уважением относится к жене Кончаловского. Девушка отмечала, что с ее отцом очень сложно ужиться, а его новая жена умеет обходить конфликты стороной.