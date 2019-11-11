ЗВЕЗДЫ

Уже не гладиатор: Рассел Кроу стал похож на Гомера Симпсона

Актер потолстел и обрюзг к 55 годам.

Уже не гладиатор: Рассел Кроу стал похож на Гомера Симпсона
Рассел Кроу уже не гладиатор, явно. Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Звезда «Гладиатора» — 55-летний голливудский актер Рассел Кроу — значительно потерял форму. Это уже не тот подтянутый красавчик, которого помнят зрители.

На своих последних фотографиях мужчина щеголяет с огромным животом и двумя подбородками. Некогда пример для подражания, сейчас он больше похож на рядового американского обывателя, любителя пива и жареных крылышек, каким в свое время нарисовали культового Гомера Симпсона.

Рассел Кроу
Рассел Кроу, лето 2019 года. Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Остается надеяться, что этот облик временный и скоро Кроу сбросит лишний жир. Так, всем известно, что многие актеры экстренно худеют или качаются для конкретной роли, но есть и случаи, когда звезды специально набирают вес, чтобы получить место во многообещающем фильме.

Так, в 2020 году должен выйти фильм про психопата под названием «Неуравновешенный». Кроу играет в нем одну из главных ролей. По слухам, персонаж актера должен быть толстым и от того еще более пугающим.

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Уже не гладиатор: Рассел Кроу стал похож на Гомера Симпсона
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