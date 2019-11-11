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«Мы понимаем, к чему это может привести»: муфтий объяснил, почему участнице шоу «Голос» не стоило прикасаться к Шнурову

При этом Нафигулла Аширов считает, что звезду шоу «Голос» Рагду Ханиеву не стоит осуждать за то, что она пожала руку наставникам.

«Мы понимаем, к чему это может привести»: муфтий объяснил, почему участнице шоу «Голос» не стоило прикасаться к Шнурову
Рагда Ханиева. Фото: instagram.com/ragda_kh

Участница шоу «Голос» Рагда Ханиева поразила членов жюри своим мощным вокалом и харизмой.  Девушка участвовала в первом сезоне проекта «Голос. Дети» и стала суперфиналисткой. В этот раз Рагда вернулась во взрослую версию шоу, чтобы доказать, что готова стать новой звездой российской эстрады. В качестве наставника Ханиева выбрала Сергея Шнурова.

Однако не все порадовались успехам девушки. На ее странице в Instagram появилось множество хейтерских комментариев. Пользователи стали упрекать Рагду в том, что она якобы позорит свой народ (Рагда по происхождению ингушка) и нарушает каноны религии, здороваясь за руку и обнимаясь с посторонними мужчинами. 

Концертный директор Ханиевой сказал в интервью Teleprogramma.pro, что подобных проблем нет. «Мы никакой такой критики не видели. Это журналистами вырвано из контекста», — заявил Олег Чудненко. «Ни по каким канонам не запрещено жать руку, ни в какой религии», — сказал он и добавил: «У нее есть папа и мама, которые ей это разрешают. Если бы они петь ей не разрешали, она бы не пела». 

Рагда Ханиева на шоу «Голос»
Рагда Ханиева на шоу «Голос». Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

С Олегом не совсем согласен председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, муфтий Нафигулла Аширов. «С точки зрения религиозных канонов, посторонняя женщина и посторонний мужчина не имеют права прикасаться друг к другу. Мы сами понимаем, к чему это может в дальнейшем привести», — заявил он в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro. Он также отметил, что, несмотря на то, что девушка родилась и живет в Москве, религиозные каноны продолжают оставаться для нее актуальными. «Для христианина, как и для мусульманина, его канон не зависит от того, находится он в Антарктиде или на Северном полюсе», — подчеркнул он. 

При этом он не осуждает Рагду. «Человека несведущего в тонкостях религиозных тонкостях осуждать не надо — надо учить, объяснять. Не думаю, что она это сделала умышленно. Просто в свое время ее не посвятили в тонкости религиозных отношений», — заявил Аширов.

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«Голос» и «Голос. Дети»Голос-8ИнгушетиямуфтийРагда Ханиеварелигия
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«Мы понимаем, к чему это может привести»: муфтий объяснил, почему участнице шоу «Голос» не стоило прикасаться к Шнурову
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