«Мы понимаем, к чему это может привести»: муфтий объяснил, почему участнице шоу «Голос» не стоило прикасаться к Шнурову

При этом Нафигулла Аширов считает, что звезду шоу «Голос» Рагду Ханиеву не стоит осуждать за то, что она пожала руку наставникам.

Участница шоу «Голос» Рагда Ханиева поразила членов жюри своим мощным вокалом и харизмой. Девушка участвовала в первом сезоне проекта «Голос. Дети» и стала суперфиналисткой. В этот раз Рагда вернулась во взрослую версию шоу, чтобы доказать, что готова стать новой звездой российской эстрады. В качестве наставника Ханиева выбрала Сергея Шнурова.

Однако не все порадовались успехам девушки. На ее странице в Instagram появилось множество хейтерских комментариев. Пользователи стали упрекать Рагду в том, что она якобы позорит свой народ (Рагда по происхождению ингушка) и нарушает каноны религии, здороваясь за руку и обнимаясь с посторонними мужчинами.

Концертный директор Ханиевой сказал в интервью Teleprogramma.pro, что подобных проблем нет. «Мы никакой такой критики не видели. Это журналистами вырвано из контекста», — заявил Олег Чудненко. «Ни по каким канонам не запрещено жать руку, ни в какой религии», — сказал он и добавил: «У нее есть папа и мама, которые ей это разрешают. Если бы они петь ей не разрешали, она бы не пела».

С Олегом не совсем согласен председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, муфтий Нафигулла Аширов. «С точки зрения религиозных канонов, посторонняя женщина и посторонний мужчина не имеют права прикасаться друг к другу. Мы сами понимаем, к чему это может в дальнейшем привести», — заявил он в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro. Он также отметил, что, несмотря на то, что девушка родилась и живет в Москве, религиозные каноны продолжают оставаться для нее актуальными. «Для христианина, как и для мусульманина, его канон не зависит от того, находится он в Антарктиде или на Северном полюсе», — подчеркнул он.

При этом он не осуждает Рагду. «Человека несведущего в тонкостях религиозных тонкостях осуждать не надо — надо учить, объяснять. Не думаю, что она это сделала умышленно. Просто в свое время ее не посвятили в тонкости религиозных отношений», — заявил Аширов.