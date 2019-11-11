Бывший муж Арнтгольц сделал признание о семье и сыне

Иван Жидков не скрывает: с возрастом он пересмотрел свои взгляды на жизнь. Теперь в приоритете у актера семья.

В одном из недавних интервью Иван Жидков признался, что был абсолютно готов к рождению сына. На тот момент дочери актера от Татьяны Арнтгольц исполнилось восемь лет. Долгожданного наследника ему подарила модель Лилия Соловьева. Примечательно, что маленькая Маша (дочь Ивана, — Прим. ред.) с нетерпением ожидала момента, когда она сможет понянчиться с братиком. Жидков не скрывает: с возрастом он стал по другому относиться к жизни. Иван много времени уделяет детям: стараясь не пренебрегать своими отцовскими обязанностями.

При этом актер сохранил дружеские отношения с Татьяной. По словам молодого человека, они расстались без взаимных упреков. Сейчас Жидков не афиширует личную жизнь. Однако это не мешает ему активно делиться снимками подросших наследников. Эти выходные Иван провел в тесном семейном кругу, навестив родную бабушку. В гостях вместе с отцом побывал и двухлетний Степан. Напомним, что родители Жидкова переехали на малую родину его бывшей жены — в Калининград. В этом же городе, к слову, живут и близкие Татьяны Арнтгольц. Сам Иван время от времени навещает родственников. Десятилетняя дочка артиста — Мария практически все летние каникулы проводит в гостях у бабушек и дедушек.

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Не забывает Жидков и о своей бабушке, которая стала для его наследников прабабушкой — женщина неплохо ладит с детьми и радуется каждому приезду Ивана с маленькими наследниками.

«Бабушка-прабабушка, внучок-правнучек», — отметил актер.

Напомним, что экс-супруга Ивана Жидкова Татьяна Арнтгольц стоит отношения с Марком Богатыревым. Актриса уже показывала помолвочное кольцо на безымянном пальце, спровоцировав появление новых слухов о скорой свадьбе. В прессе также писали, что этим летом Татьяна привезла в гости к родителям нового избранника, решив познакомить Марка с будущим тестем и тёщей.