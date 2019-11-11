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Плющенко отреагировал на слова Собчак о разладе в его семье

Фигурист развеял слухи о проблемах с Яной Рудковской, опубликовав трогательное фото.

Плющенко отреагировал на слова Собчак о разладе в его семье
Евгений Плющенко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Яна Рудковская решила показать повседневную жизнь своей семьи в новом реалити-шоу «ЯнаСупер». Продюсером программы выступила Ксения Собчак. Телеведущая заявила, что и в семье Рудковской и Плющенко существуют сложности.

Этим мнением Собчак поделилась накануне, добавив, что Яна «не тот человек, за которого себя выдает». По мнению Собчак, у Рудковской те же проблемы, что и у большинства людей. «И с мужем не все хорошо», — добавила Ксения. 

Супруг Яны Евгений Плющенко решил отреагировать на эти слова. В своем микроблоге он разместил фото, для которого позировал вместе с женой и сыном Сашей. При этом фигурист нежно обнимает супругу и ребенка.

«С любимыми не расставайтесь», — подписал фото Евгений. Подписчики поддержали Евгения. «Каждому по сердечку», «После шоу смотрю на вашу семью другими глазами! Классные», «Крутотень. Какие вы все классные», — написали фолловеры. 

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Тэги:

«ЯнаСупер»Евгений ПлющенкоКсения СобчакЯна Рудковская
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Плющенко отреагировал на слова Собчак о разладе в его семье
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