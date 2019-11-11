Экс-муж Рудковской наплевал и на шоу бывшей, и на «профурсетку» Собчак

Недавно состоялась премьера нового шоу «ЯнаСупер», которое продюсирует Ксения Собчак. Теперь у зрителей появилась возможность увидеть изнанку жизни Яны Рудковской. Как оказалось, подобное шоу могло выйти на экраны еще пять лет назад, но некоторые обстоятельства помешали этому. Тогда светская львица готова была установить камеры даже в самых укромных уголках своего дома за гонорар в один миллион рублей.

больше по теме Две звезды: Рудковская выразила поздравительный респект Канделаки Известная телеведущая празднует день рождения.

Сейчас, по словам Яны, ей платят гораздо меньше. Но она отметила, что ей в данной ситуации больше важны рейтинги. Ради больших цифр блондинка уговорила сняться в проекте мужа — Евгения Плющенко. Продюсер призналась, что ее возлюбленный давно мечтал о доме на колесах со всеми удобствами, который стоит как «Роллс-Ройс», чтобы на нем можно было путешествовать. «Я долго была против», — не стала скрывать Рудковская. Но, ко всему прочему, фигурист захотел бордоского дога — который стал для них уже седьмым питомцем. Щенка захотел и сын Гном Гномыч, поэтому Яне осталось только согласиться с мужчинами.

Возможно, что примет участие в проекте и бывший муж продюсера, Виктор Батурин, с которым девушка в свое время тяжело разводилась. Теперь же они общаются ради общих детей.

«Он сказал: „Я на все готов, только если этой профурсетки не будет“, имея в виду Ксению. У них плохие отношения. Но мы работаем над этим», — рассказала Рудковская.

К слову, старшие сыновья звезды, Коля с Андреем, сразу отказались сниматься. По словам продюсера, молодые люди учатся в МГИМО и не хотят, чтобы о них лишний раз говорили, поведала Яна в интервью изданию Tatler. Уже в ближайшие недели зрители смогу знать, смогла она договориться с Батуриным или же ее уговоры оказались тщетными.