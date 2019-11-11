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Алене Рапунцель грозят судебные разборки за разбитый автомобиль

Иск предъявила жена Романа Макеева — она собирается взыскать крупную компенсацию.

Алене Рапунцель грозят судебные разборки за разбитый автомобиль
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official

Алена Рапунцель и Роман Макеев могут претендовать на звание самых ярких участников проекта «Дом-2». Именно за их взаимоотношениями особенно остро следит большинство зрителей. К примеру, недавно стало известно, что Алена попросила Макеева пожить отдельно для того, чтобы она смогла прийти в себя и разобраться со своими чувствами. 

При этом сам Роман убежден, что ключевую роль здесь сыграла мама Алены. Он считает, что когда женщина поняла, что у него серьезные намерения, она решила помешать их взаимоотношениям. 

Между тем, отдельные сложности создает и законная супруга Макеева. Диана решила подать в суд иск на Рапунцель. Как выяснилось, еще в августе девушка разбила ее автомобиль. Диана считает, что половина автомобиля принадлежит ей. По этой причине она намерена взыскать с Алены компенсацию за порчу имущества. 

«Половина машины, которая принадлежит Роману, уверена, он тебе простил, мою верни!» — обратилась Диана Макеева к Рапунцель. 

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«Дом-2»Алена РапунцельДиана МакееваРоман Макеев
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Алене Рапунцель грозят судебные разборки за разбитый автомобиль
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