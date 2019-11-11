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Почему жена Игоря Николаева мечтает поспать «на полу у стула или под стулом»

Жена Игоря Николаева сдала сессию и начала замечать мужа и ребенка.

Почему жена Игоря Николаева мечтает поспать «на полу у стула или под стулом»
Юлия Проскурякова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Юлия Проскурякова поделилась с подписчиками своего микроблога радостной новостью: она сдала пятую сессию в ГИТИСе. Певица и актриса призналась, что для нее экзамены в театральном вузе означают абсолютную собранность и самодисциплину.

При этом супруга Игоря Николаева пожаловалась на нехватку времени даже на сон: она мечтала где-нибудь поспать — «например, на полу у стула или под стулом между репетициями». 

Несмотря на сложность Проскурякова признается, что для нее учеба в ГИТИСе — «настоящее приключение и путешествие в себя и свои актёрские возможности».

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Актриса замечает, что рада наконец-то «разглядеть» семью, однако уже с нетерпением ждет новой сессии. 

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АктрисаГИТИСИгорь НиколаевЮлия Проскурякова
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Почему жена Игоря Николаева мечтает поспать «на полу у стула или под стулом»
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