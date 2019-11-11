Почему жена Игоря Николаева мечтает поспать «на полу у стула или под стулом»

Юлия Проскурякова поделилась с подписчиками своего микроблога радостной новостью: она сдала пятую сессию в ГИТИСе. Певица и актриса призналась, что для нее экзамены в театральном вузе означают абсолютную собранность и самодисциплину.
При этом супруга Игоря Николаева пожаловалась на нехватку времени даже на сон: она мечтала где-нибудь поспать — «например, на полу у стула или под стулом между репетициями».
Несмотря на сложность Проскурякова признается, что для нее учеба в ГИТИСе — «настоящее приключение и путешествие в себя и свои актёрские возможности».
Актриса замечает, что рада наконец-то «разглядеть» семью, однако уже с нетерпением ждет новой сессии.