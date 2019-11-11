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«Меня волнуют другие цифры»: Собчак уговорила Рудковскую сняться в шоу за минимальные деньги

Светская львица уже была готова поставить камеры по всему дому, но в последний момент проект закрыли.

«Меня волнуют другие цифры»: Собчак уговорила Рудковскую сняться в шоу за минимальные деньги
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com/

Яна Рудковская летом начала сниматься в новом реалити-шоу «ЯнаСупер». Она позволила продюсеру Ксении Собчак показать ее жизнь без прикрас. На минувших выходных зрители увидели первый выпуск программы. Громкие заявления супругов о возможном расставании, переживания светской львицы и многое другое вошло в эфир.

В новом интервью Рудковская призналась, что подобное шоу с ее участием могло выйти еще пять лет назад на канале СТС. «Мы долго прописывали сценарий, согласовывали договор. Мой гонорар был миллион долларов. И вот в день подписания мне позвонили и сказали, что Слава (Вячеслав Муругов) ушел», — вспомнила девушка. Спустя год ей с аналогичным предложением позвонила новая начальница»СТС Медиа» Юлиана Слащёва. Несколько месяцев Яну и ее семью преследовали камеры, даже когда Евгению Плющенко делали операцию в Израиле по установке шурупов в шейный отдел позвоночника.

А потом Рудковская узнала, что и Юлиана покидает свое место. «И я понимаю, что меня просто бог отводит от этого проекта», — поделилась она. Но когда ей позвонила Ксения Собчак и предложила сделать крутой проект для канала «Супер», то продюсер не могла ей отказать. И это при том, что теперь у нее гонорар гораздо меньше, чем мог быть пять лет назад.

«Во-первых, за тот миллион камеры должны были стоять везде. Было бы что-то вроде „Дома-2“ в люксовом варианте. В этот раз камеры в спальню мы, к примеру, не пустили», — отметила Рудковская.

Также она добавила, что ранее произошел кризис, поэтому неизвестно, какие последствия были бы у СТС, если бы они тогда заплатили ей миллион долларов. По словам знаменитости, теперь у нее гонорар не большой — по меркам Яны. «Меня волнуют другие цифры — рейтинги», — призналась она журналу Tatler.

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Тэги:

Ксения СобчакЯна РудковскаяЯна Рудковская и Евгений Плющенко
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«Меня волнуют другие цифры»: Собчак уговорила Рудковскую сняться в шоу за минимальные деньги
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