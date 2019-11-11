ЗВЕЗДЫ

Скабрезный беглец: Тарасов увез беременную жену и дочку из России

Футболист решил не рассказывать о том, где проведет отпуск.

Скабрезный беглец: Тарасов увез беременную жену и дочку из России
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с дочкой. фото: instagram.com/kostenko.94/

Дмитрий Тарасов на минувшей недели снова оказался в центре внимания. На этот раз не из-за судов с первой женой касательно алиментов, а из-за его высказывания на камеру. Спортсмен заявил, что может с легкостью дать «леща» девушке, если она не беременна. Вскоре его бывшая супруга Ольга Бузова дала понять, что футболист поднимал на нее руку. По некоторым данным, ей даже неоднократно приходилось вызывать полицию из-за побоев.

Сам Тарасов позже оправдался за свои слова. Он заверил, что просто хотел вывести людей на эмоции и пошутить. Спортсмен заверил, что на самом деле ничего подобного не допускает в своей жизни. Его молодая супруга Анастасия Костенко, которая сейчас ждет от него второго ребенка, встала на сторону мужа. Она заверила, что не подвергается насилию, так как это табу в их семье. Все же не все поверили ее словам.

Похоже, что Дмитрий решил переждать пока скандал не утихнет. Накануне он вывез семью из России. Костенко опубликовала фото из аэропорта «Домодедово». Она призналась, что новую дату дочки — один год и четыре месяца — они отпразднуют не дома.

«На самом деле, сегодня действительно начинается наш семейный отдых и это нам реально сейчас необходимо, ведь впереди серьёзные события, большие перемены и много целей!», — написала девушка.

Она предпочла оставить в тайне место, где пройдет их отпуск с Тарасовым. После этого фанаты немного успокоились. Они вновь увидели лучезарную улыбку на лице Анастасии. Многие пожелали паре хорошего отдыха.

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Анастасия КостенкоДмитрий Тарасовзвездные семьи
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Скабрезный беглец: Тарасов увез беременную жену и дочку из России
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