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Гламурный президент: Зеленский с женой и детьми украсил обложку модного журнала

Елена Зеленская поделилась стратегическими планами в новом статусе.

Гламурный президент: Зеленский с женой и детьми украсил обложку модного журнала
Владимир Зеленский. фото: globallookpress.com

Владимир Зеленский играл в КВН, снимался в кино, что позволило ему завоевать любовь народа. Поэтому мало кто удивился, когда он смог одержать победу на выборах и стать новым президентом Украины. Вот уже полгода мужчина исполняет свои новые обязанности. Он видится с главами других государств, ездит на форумы и другие мероприятия. Во всем ему старается помогать супруга — Елена Зеленская. Первая леди старается соблюдать этикет и одеваться в соответствии со своим статусом.

Похоже, что старания Елены были замечены журналистами. На днях стало известно, что Зеленский и его семья украсили новую обложку модного журнала Vogue. В кадре президент Украины в костюме идет по полю и при этом ведет за руку свою супругу. Первая леди в элегантном длинном пальто оборачивается на камеру и улыбается. Рядом с родителями идут их дети: 15-летняя дочь Александра и шестилетний сын Кирилл.

На еще двух обложках запечатлена только жена Зеленского. Она позировала в пальто, а также в офисе уже в длинной юбке-макси и жакете. Номер поступит в продажу только через неделю, 18 ноября, но уже известны выдержки из интервью первой леди Украины.

Елена поделилась стратегическими планами в новом статусе. Она рассказала, что считает своим долгом не только сопровождать мужа во время официальных визитов, но и оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается. В первую очередь Зеленская намерена помочь людям с ограниченными возможностями и женщинам, которые подвергаются насилию.

Озвучила первая леди и то, что она считает главным бонусом своего статуса. «У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу», — отметила Зеленская в интервью для Vogue.

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Владимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяЗвездные детимодная фотосессия
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Гламурный президент: Зеленский с женой и детьми украсил обложку модного журнала
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