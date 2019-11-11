ЗВЕЗДЫ

«Девчонки любили»: Соловьев вспомнил о временах, когда он весил 160 килограммов

Телеведущий в итоге смог похудеть на 70 килограммов.

«Девчонки любили»: Соловьев вспомнил о временах, когда он весил 160 килограммов
Соловьев похудел на 70 килограммов/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как ему удалось похудеть на 70 килограммов. В одно время его вес составлял 160 килограммов.

Владимир Соловьев. Фото
Соловьев смог серьезно похудеть/http://globallookpress.com/

«Изначально проблема была простая. Меня уволили с канала. Тогда он назывался ОРТ. Меня позвал Александр Левин. Он был тогда на канале «ТВ-6». Он сказал: «Ты знаешь, я хочу попробовать работать с тобой, но мне надо, чтобы ты был в другом образе. Мне надо, чтобы ты похудел. Чтобы ты отличался по картинке от того Соловьева, который был». И это был основной стимул. Но я скажу, что и в весе 160 килограммов я играл в футбол и занимался боевыми искусствами. И девчонки любили. Женщин не волнует твой вес», — заметил он.

Также он признался, что очень любит есть. «У меня нет гена, который говорит, что я сытый. Однажды приехал в гости к своему другу. Его маленький сын Гоша сказал отцу: «Папа, ты бы видел, как дядя Володя ест курицу». Это было целое произведение искусства, как я ел», — вспомнил он.

По словам Соловьева, он может съесть все, что угодно. «Я уничтожаю любую еду. Я делаю это вкусно, с наслаждением, остроумно. Помню, когда шашлычок мариновал, то замачивал его в гранатовом соусе. Мясо должно чувствовать свою судьбу и радоваться. Когда ты ласкаешься каждый кусочек. Оно должно в этот момент смириться со своей судьбой. А потом, когда оно медленно томится на углях, то можно наслаждаться запахом», — заявил телеведущий.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковВладимир СоловьевПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Девчонки любили»: Соловьев вспомнил о временах, когда он весил 160 килограммов
Интересно?
Поделись с друзьями: