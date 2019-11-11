«Девчонки любили»: Соловьев вспомнил о временах, когда он весил 160 килограммов

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как ему удалось похудеть на 70 килограммов. В одно время его вес составлял 160 килограммов.

«Изначально проблема была простая. Меня уволили с канала. Тогда он назывался ОРТ. Меня позвал Александр Левин. Он был тогда на канале «ТВ-6». Он сказал: «Ты знаешь, я хочу попробовать работать с тобой, но мне надо, чтобы ты был в другом образе. Мне надо, чтобы ты похудел. Чтобы ты отличался по картинке от того Соловьева, который был». И это был основной стимул. Но я скажу, что и в весе 160 килограммов я играл в футбол и занимался боевыми искусствами. И девчонки любили. Женщин не волнует твой вес», — заметил он.

больше по теме Соловьев посоветовал подать в суд на Достоевского после слов о бесах Известный телеведущий снова поднял тему строительства храма в сквере Екатеринбурга.

Также он признался, что очень любит есть. «У меня нет гена, который говорит, что я сытый. Однажды приехал в гости к своему другу. Его маленький сын Гоша сказал отцу: «Папа, ты бы видел, как дядя Володя ест курицу». Это было целое произведение искусства, как я ел», — вспомнил он.

По словам Соловьева, он может съесть все, что угодно. «Я уничтожаю любую еду. Я делаю это вкусно, с наслаждением, остроумно. Помню, когда шашлычок мариновал, то замачивал его в гранатовом соусе. Мясо должно чувствовать свою судьбу и радоваться. Когда ты ласкаешься каждый кусочек. Оно должно в этот момент смириться со своей судьбой. А потом, когда оно медленно томится на углях, то можно наслаждаться запахом», — заявил телеведущий.