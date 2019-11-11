ЗВЕЗДЫ

Две звезды: Рудковская выразила поздравительный респект Канделаки

Известная телеведущая празднует день рождения.

Две звезды: Рудковская выразила поздравительный респект Канделаки
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

Яна Рудковская в последнее время стала плотно работать с Ксенией Собчак. Она стала главной героиней нового проекта блондинки «ЯнаСупер». Светская львица показала свою жизнь без прикрас. Несмотря на свой плотный рабочий график, супруга Евгения Плющенко находит время на друзей. Восторг и восхищение у нее вызывает Тина Канделаки. 11 ноября она с нежностью поздравила подругу с днем рождения.

«С днём Рождения, Тиночка — сильная женщина, Self-made women, трудоголик, спортсменка и просто очень красивая и умная женщина, которая 24/7 работает на производстве лучшего спортивного телевизионного контента на лучшем спортивном канале в нашей стране! Будь счастлива и любима, здоровья и сил тебе побольше! Люблю, уважаю, ценю и всегда рядом, твоя Янетта», — обратилась к имениннице Рудковская.

Она также опубликовала фото, на котором запечатлена с Тиной в офисе. Светская львица позирует в костюме-пижаме и туфлях лодочках бежевого цвета. Она держит в руках букет цветов. Рядом с ней стоит Канделаки в стильном пиджаке синего цвета и узких брюках. Завершили образ элегантные босоножки. Так как бельевой стиль популярен в этом сезоне, то Яне удалось перещеголять именинницу. А вот поклонники назвали обеих девушек красавицами.

«Вы мне так сильно напоминаете Пенелопу Круз», «Прекрасно выглядит!!! Вы вообще обе красотки», «Девочки вы шикарны и позитивны», «Вот это богини», — прокомментировали пост подписчики.

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Звездный стильмода и стильРудковская последние новостиТина КанделакиЯна Рудковская
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Две звезды: Рудковская выразила поздравительный респект Канделаки
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