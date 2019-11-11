ЗВЕЗДЫ

Гагарина с шиком обустроила комнату для двухлетней дочери

Певица отметила, что девочке потребовалась особенная кровать.

Гагарина с шиком обустроила комнату для двухлетней дочери
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. фото

Полина Гагарина много работает, поэтому ей редко удается побыть дома с мужем Дмитрием Исхаковым и двухлетней дочкой Мией. Певица то находится на гастролях, то снимается в разных проектах. При этом каждую свободную минуту она посвящает дочери, которая, похоже, унаследовала характер мамы. Девочка уже в столь юном возрасте поет и порой не дает своей родительнице высказаться. По всей видимости, из-за нехватки внимания она до недавнего времени спала в кровати родителей.

Однако Мия взрослеет, поэтому Полина с мужем обустроили для нее детскую комнату. Светлые стены, серые плотные шторы и бежевый ковер украсили интерьер детской. Она также повесила настенные светильники и поставила стильное кресло на трех ножках горчичного цвета. Проблемы возникли лишь с кроватью, которую певица подбирала дольше всего. В итоге она выбрала длинную белую кровать с высоким бортиком.

В соцсети Гагарина опубликовала фото роскошной детской комнаты. В кадр попала и ее подросшая дочка, которую обычно родители предпочитают прятать от чужих глаз.

«У нашей принцессы теперь своя комната. Она с лёгкостью остаётся в ней одна ночевать и до утра к нам не прибегает, хотя я очень волновалась, что ей придётся долго привыкать, так как спала она до этого времени с нами. Но всё же, чтобы она МОГЛА к нам прибегать, нам нужна была новая кроватка: низкая, широкая, с бортиком( так как спим мы «танцуя»), и достаточно длинная, да и ещё, чтобы симпатичная была и по цвету подходила», — рассказала артистка.

Она отметила, что детская кроватка безопасна для ребенка и сделана из экологичных материалов. Кровать настолько большая, что в ней помещается даже сама Полина. Примечательно, что певица в посте назвала дочку «атаманша». Один из первых оценил комнату Иосиф Пригожин. «Классный дизайн», — отметил он. «Когда она из неё вырастит, я заберу», — присоединилась Екатерина Варнава. А поклонники заметили, что дочка певицы растет на глазах. «Боже милашка! Такая красивая», «Миюша, как выросла», «Принцесса», — прокомментировали пост подписчики.

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Дмитрий ИсхаковЗвездные детиПолина Гагарина
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Гагарина с шиком обустроила комнату для двухлетней дочери
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