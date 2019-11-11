ЗВЕЗДЫ

Сочинские темные ночи: Анна Седокова спасла маленькую девочку от насилия

Певица всю ночь успокаивала малышку, пока ее грубого отца забирала полиция.

Сочинские темные ночи: Анна Седокова спасла маленькую девочку от насилия
Анна Седокова. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Во время записи Youtube-программы «Бар в большом городе» Анна Седокова рассказала трогательную историю о том, как ей довелось по-настоящему спасти чужого ребенка. Все происходило во время гастролей в Сочи, как сообщила певица, спасать маленькую девочку пришлось от пьяного папаши.

Посреди ночи съемочная группа услышала дикий ор, как оказалось, отец малышки злоупотребил алкоголем и допился до белой горячки, что в результате вылилось в забег по гостинице со страшными криками. Разумеется, вызванная полиция тут же забрала буянившего мужчину в отделение, а восьмилетняя девочка осталась совсем одна в незнакомом месте. Тут же Анна Седокова, как она говорит, «мама со стажем троих детей», тут же предложила девочке переночевать в номере звезды. Всю ночь они смотрели мультики, а наутро за девочкой пришла родственница.

Как заявила растрогавшаяся Седокова:

«Очень важно быть добрым человеком, это самое важное».

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"ВИА Гра"Анна Седоковаспасение человека
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Сочинские темные ночи: Анна Седокова спасла маленькую девочку от насилия
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