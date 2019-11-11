Сочинские темные ночи: Анна Седокова спасла маленькую девочку от насилия

Во время записи Youtube-программы «Бар в большом городе» Анна Седокова рассказала трогательную историю о том, как ей довелось по-настоящему спасти чужого ребенка. Все происходило во время гастролей в Сочи, как сообщила певица, спасать маленькую девочку пришлось от пьяного папаши.

Посреди ночи съемочная группа услышала дикий ор, как оказалось, отец малышки злоупотребил алкоголем и допился до белой горячки, что в результате вылилось в забег по гостинице со страшными криками. Разумеется, вызванная полиция тут же забрала буянившего мужчину в отделение, а восьмилетняя девочка осталась совсем одна в незнакомом месте. Тут же Анна Седокова, как она говорит, «мама со стажем троих детей», тут же предложила девочке переночевать в номере звезды. Всю ночь они смотрели мультики, а наутро за девочкой пришла родственница.

Как заявила растрогавшаяся Седокова: