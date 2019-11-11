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Максим Фадеев больше не собирается продюсировать артистов

Продюсер сосредоточится на работе с детьми. Об этом Teleprogramma.pro рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.

Максим Фадеев больше не собирается продюсировать артистов
Фадеев больше не собирается работать с состоявшимися артистами/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев, который не так давно распустил артистов своего лейбла «MALFA», больше не собирается работать с состоявшимися музыкантами. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин. Правозащитник отметил, что теперь Максим Фадеев сосредоточится на работе с детьми.

Сергей Жорин. Фото
Жорин рассказал, с кем будет работать Фадеев/http://globallookpress.com/

«С точки зрения эмоциональных затрат все эти истории вымотали Фадеева. Он очень тяжело переживает предательства и несправедливость. Видимо, в этом кроется основная причина, почему он распустил артистов и раздал им все права», — сказал адвокат Жорин.

Также он подметил, что сам был очень удивлен такому решению продюсера. «Уникальная, конечно, ситуация. Учитывая, сколько эти права стоят. Можно сказать, что он отпустил их с золотом», — заявил Сергей Жорин.

Он также добавил, что решение работать именно с детьми – обдуманное. Причем, как уверен Сергей Жорин, это будет вовсе не коммерческий проект. Просто на данном этапе для Максима Фадеева важнее не нервничать. Работа с состоявшимися артистами подразумевает огромные энергозатраты.

Напомним, что Фадеев сейчас, как он говорил, судится с музыкантами своего лейбла. Это два человека. Несложно догадаться, что речь идет о Наргиз Закировой и Олеге Майами.

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Максим Фадеев больше не собирается продюсировать артистов
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