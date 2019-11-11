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«Я пытаюсь отхватить у всех»: Шнуров назвал своих главных конкурентов

В интервью Софико Шеварднадзе музыкант признался, что изучал аудиторию по женским журналам.

«Я пытаюсь отхватить у всех»: Шнуров назвал своих главных конкурентов
Сергей Шнуров. Фото: Олег Золото/КП

Сергей Шнуров рассказал о том, кого видит своим главным соперником. На вопрос Софико Шеварднадзе в ее шоу «Просто о сложном» о том, что он хочет оставить о себе через 20 лет, музыкант ответил, что его это не интересует. При этом, по его словам, солист группировки «Ленинград» не считает популярность в интернете признаком реальной востребованности. 

Концерт группы «Ленинград»
Концерт группы «Ленинград». Фото: Олег Золото/КП

«Большая ошибка — думать, что интернет-аудитория совпадает с аудиторией зала. Это не так. Очень много интернет-звезд, они только в той среде существуют, больше нигде. Они в реалии себя проявить никак не могут», — утверждает Шнуров. Музыкант согласился с тем, что его соперники — те, кто может заработать больше него. Сам же уверяет, что старается перехватить лавры популярности у всех, кто на них претендует. «Я пытаюсь отхватить у всех», — замечает певец. 

Он отметил, что большую роль в российском шоу-бизнесе играет группа «Руки вверх!». «Ее почему-то никто не берет в учет. Она тихой сапой сейчас до сих пор собирает самые большие концертные площадки после «Ленинграда»», — заметил Сергей. 

При этом Шнуров убежден, что снова завладеть вниманием зрителей в 2016 году ему удалось с помощью женского вокала и тем, которые действительно интересны современным горожанкам. «О том, о чем они разговаривают в раздевалке фитнес-зала, не поется», — заявил музыкант, подчеркнув, что «Ленинград» впервые начал это делать. Он также заметил, что всегда понимал потребности женской аудитории, поскольку читал письма в женские журналы.

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"Ленинград"группа «Руки вверх!»звезды шоу-бизнесаконцертСергей Шнуров
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«Я пытаюсь отхватить у всех»: Шнуров назвал своих главных конкурентов
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