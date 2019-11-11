Ну и дела: Шнуров может уволить сам себя

Музыкант намекнул на смену солиста «Ленинграда», сам же он может просто руководить коллективом.

Сергей Шнуров стал очередным гостем Софико Шеварднадзе в ее шоу «Просто о сложном». Помимо прочего, музыкант рассказал о том, что у него есть идея поменять солиста группировки «Ленинград». Наставник в шоу «Голос» заявил, что фактически считает себя режиссером и может руководить новым вокалистом.

Кроме того, Шнуров отметил, что не исключает возможности создания коллектива под условным названием «Ленинград-2». «Я буду счастлив, если это будет успешно», — заявил солист группы.

Он также отметил, на какую аудиторию ориентировался изначально как музыкант. По его словам, это были жены бандитов как главных «пассионариев» той эпохи. Однако впоследствии они потеряли свой ресурс. «Я стал смотрел, у кого есть деньги, кто может мне их отдать», — признался Шнуров, добавив, что деньги нашлись у женщин.