Водянова сопроводила свою 90-летнюю бабушку в салон красоты

Наталья Водянова оказалась из рода долгожителей. Ее бабушке Ларисе Гавриловне накануне исполнилось 90 лет. В честь этого знаменательного события модель сводила ее в парижский салон красоты.

Здесь пожилой, но довольно кокетливой женщине покрасили волосы, сделали стильную стрижку и укладку. Лариса Гавриловна покинула заведение настоящей звездой! Отметим, что салон Balmain Hair Salon, в который сопроводила супермодель свою бабушку, считается одним из самых лучших в Париже. Одна только лишь укладка здесь стоит около 75 евро.

Поздравить с юбилеем Ларису Гавриловну пришли многочисленные родственники, включая мужа Натальи, миллиардера Антуана Арно. Он лично помогал супруге передвигать бабушку на коляске.