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Цымбалюк до сих пор с грустью вспоминает Джигарханяна

Ей трудно принимать игру других актеров в знакомых спектаклях.

Цымбалюк до сих пор с грустью вспоминает Джигарханяна
Цымбалюк-Романовская. Программа "ПРЕЛЬские тезисы", стоп-кадр

Виталина Цымбалюк-Романовская еле нашла силы, чтобы посмотреть постановку Камы Гинкаса «Кошка на раскаленной крыше». Дело в том, что в этом спектакле некогда играл ее бывший супруг Армен Джигарханян.

Пианистка до сих пор считает его непревзойденным артистом, поэтому мириться с какой-то другой игрой в знакомых постановках ей очень сложно. Однако она нашла в себе силы и все-таки посетила легендарный спектакль. К счастью, он ее не разочаровал. Валерий Баринов, по словам Цымбалюк, отлично справился с ролью Большого Па и достойно заменил Армена Борисовича.

«Пьеса гениальная, слишком злободневная и потому — вечная. Почему лгут всегда с улыбкой, а правдой убивают? Какой выбор сделать, когда выбора нет? Есть вопросы, на которые нет ответов, и искать их бессмысленно. Но уметь быть счастливыми мы обязаны! И хотя над этим нужно работать каждый день – поверьте, оно того стоит», — написала в своем блоге Виталина.

И вроде бы отставная жена Джигарханяна имела в виду пьесу. Но кажется – всю свою жизнь и конфликт с бывшим мужем.

А как считаете вы, какой смысл вложила в свои слова пианистка?

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Цымбалюк до сих пор с грустью вспоминает Джигарханяна
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