Навка показала фото со счастливой Заворотнюк

Татьяна Навка поддержала своего коллегу Петра Чернышева, а также многих людей, которые оказались в такой же непростой ситуации. Напомним, Анастасия Заворотнюк страдает от тяжелого недуга, предположительно рака мозга. Ее муж Петр Чернышев тратит огромные средства на поддержание здоровья любимой супруги. По данным СМИ, около 200 тыс. рублей в месяц. Именно поэтому он вынужден работать не покладая рук.

Нака приняла решение все средства от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» передать Петру, а также благотворительным организациям, которые помогают больным. В своем блоге от имени всей команды своего шоу она пожелала Анастасии скорейшего выздоровления.

«За годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы, как одна семья, всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях», — написала она.

Свое послание она украсила снимками, на которых счастливая Анастасия вместе со всей командой Navka Show позирует перед объективом фотоаппарата.