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«У нее другой взгляд на то, что я делаю»: Михаил Галустян рассказал о взгляде жены на его работу

В большом интервью комик признался, что не обсуждает с супругой свои появления на экране.

«У нее другой взгляд на то, что я делаю»: Михаил Галустян рассказал о взгляде жены на его работу
Михаил Галустян. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Михаил Галустян признался в интервью изданию «Антенна», что рад тому, что ему пришлось снова поработать с Сергеем Светлаковым. Работа на СТС стала для артиста долгожданной отдушиной — ему нравится шоу «Русские не смеются». 

Тем не менее, сам артист редко обсуждает с женой нюансы своей деятельности. Он признается, что у супруги иной взгляд на его образы и роли. По его словам, Виктория относится к ним критично. По этой причине он не берет их в расчет, поскольку они предвзяты. 

Супруга Михаила подтверждает эту точку зрения — считает себя необъективным зрителем. По ее словам, Галустян на экране сильно отличается от того, каков он дома. Она признается, что ей нравится проект «Бородач» — из-за того, как в нем смотрится сам артист. Виктория также признается, что гордится ролями Михаила в фильмах «Подарок с характером», «8 новых свиданий» и «Тот еще Карлсон!». 

Михаил Галустян с супругой и детьми
Михаил Галустян с супругой и детьми. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

При этом жена Галустяна добавила, что вне экрана Галустян не такой жизнерадостный. По ее словам, когда у него плохое настроение, он может «отмалчиваться» и предпочитает быть в одиночестве. Однако если он не устает, то чаще всего старается проводить время с детьми и веселить жену. Галустян подтверждает слова супруги, замечая, что для того чтобы быть веселым, ему нужно быть невеселым в другом месте. 

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Тэги:

«Русские не смеются»канал СТСМихаил ГалустянСергей Светлаков
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«У нее другой взгляд на то, что я делаю»: Михаил Галустян рассказал о взгляде жены на его работу
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