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«Не могу поверить»: звезда «Дома-2» раскрыла страшную тайну о своей связи с умершим Пашей Фесконтролем

Лера Фрост рассказала у себя в соцсетях о том, что почти год назад потеряла ребенка от известного промоутера.

«Не могу поверить»: звезда «Дома-2» раскрыла страшную тайну о своей связи с умершим Пашей Фесконтролем
Лера Фрост. Фото: instagram.com/lerafrost

Модель Лера Фрост больше других переживает смерть Павла Пичугина, известного как Паша Фейсконтроль. Как стало известно СМИ, пара не делала свои отношения публичными. Однако, как выяснилось, они были серьезнее, чем кто-то ожидал, и кончина Павла для девушки стала двойной трагедией. 

Как рассказала Лера изданию «СтарХит», она познакомилась с Павлом год назад на одном из мероприятий. Вскоре молодые люди начали встречаться, а чуть позднее Лера узнала, что беременна. 

По ее словам, Пичугин был рад событию и шутил, что ребенок будет хоккеистом, потому что сам любил этот вид спорта. В какой-то момент промоутер рассказал о радостном событии друзьям. Однако те не поверили и убедили ему, что девушка его обманывает. Возникла ссора, и на нервной почве Фрост потеряла ребенка, обвинив во всем Пашу. После этого они не общались. 

Звезда проекта «Дом-2» признается, что последние события стали для нее «двойным ударом». В своем микроблоге она пишет: «Не могу поверить». 

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«Дом-2»внезапная смертьЛера ФростПаша Фейсконтроль
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«Не могу поверить»: звезда «Дома-2» раскрыла страшную тайну о своей связи с умершим Пашей Фесконтролем
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