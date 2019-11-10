ЗВЕЗДЫ

«Золотой человек»: Валерия показала того, кто воспитывал ее детей

Певица рассказала, что сына Арсения «подняла на ноги» его няня.

«Золотой человек»: Валерия показала того, кто воспитывал ее детей
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Накануне Валерия отпраздновала день рождения своего сына Арсения. Она решила поделиться с подписчиками фотографией с семейного торжества. Певица рассказала, что на семейном обеде присутствовали самые близкие люди, включая ее маму. 

На фото также отмечена Мария Романовна — няня, которая, по словам Валерии, и остальных детей «помогала поднимать на ноги». «Золотой человек, умница, интеллектуал, добрейшее сердце — она давно уже стала членом нашей семьи. Сегодня были очень рады её видеть», — призналась Валерия. 

Пост Валерии оценили и звездные подписчики. Например, Елена Малышева так отреагировала на семейную фотографию: «С днём рожденья Арсения! Счастье быть мамой таких детей!!!», «Поздравляю, дорогая Лера! Крепкая и большая семья — большое счастье!» — написала Арина Шарапова. 

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«Золотой человек»: Валерия показала того, кто воспитывал ее детей
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