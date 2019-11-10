«Горжусь тобой»: Рудковская восхитилась выступлением сына в Испании

Яна Рудковская не перестает удивлять своих поклонников необычными талантами своего сына Саши. На этот раз она продемонстрировала видеозапись выступления мальчика в Испании.

Наследник Евгения Плющенко виртуозно исполняет сложные номера на льду. С ним в паре выступает отец. Шоу было представлено в испанской Малаге, на представлении присутствовали 11 тысяч зрителей. «Я горжусь тобой, Санечка. Больше мне даже добавить нечего, ты — большой молодец! В 6 лет иметь такую любовь у зрителей и быть таким уверенным — дорогого стоит!» — призналась Яна.

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Рудковская добавила, что впереди у Саши гастроли в Италии, Румынии и Венгрии. А после представлений в Москве и Санкт-Петербурге мальчик отправится в Японию, США, Канаду, ОАЭ и Китай.