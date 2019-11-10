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«Я делаю все возможное»: Гагарина попросила Варнаву незаметно подменить ее на концерте

Артистка готовится к концерту, во время которого пообещала зрителям исполнить гимнастический трюк.

«Я делаю все возможное»: Гагарина попросила Варнаву незаметно подменить ее на концерте
Полина Гагарина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Полина Гагарина поделилась в своем Instagram комичным видео. Ролик посвящен подготовке певицы к очередному выступлению. Дело в том, что артистка пообещала поклонникам встать на шпагат прямо на сцене. Сейчас она активно тренируется, чтобы сдержать слово. 

Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Ролик представляет собой нарезку сцен с упражнениями Гагариной вместе с тренером, во время которых она кричит от боли и говорит, что «это невозможно». В результате певица обращается к Катерине Варнаве с таким планом: «Я тебе паричок передаю свой. Затемнение. Я снимаю паричок, быстренько на тебя. Скроим такой же костюмчик незатейливый. Ты выходишь, такая…». 

В ролике Варнава уточняет, на какой именно шпагат ей предстоит встать. Показывая, Гагарина с трудом встает. Подписчики оценили юмор певицы. «Это очень смешно», «Ты сможешь, я в тебя верю», «Полина, давай, ты сможешь, ты сядешь на шпагат, давай», — написали они. 

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Анастасия ВолочковаЕкатерина ВарнаваконцертПолина ГагаринаШпагат
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«Я делаю все возможное»: Гагарина попросила Варнаву незаметно подменить ее на концерте
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