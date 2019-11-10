ЗВЕЗДЫ

По прейскуранту: Джон Траволта установил цену на селфи

Актер стал гостем фестиваля, где брал деньги за совместные фотографии.

По прейскуранту: Джон Траволта установил цену на селфи
Джон Траволта. Фото: GlobalLookPress

Джон Траволта вовремя придумал возможность дополнительного заработка, заметив страсть поклонников к селфи со знаменитостями. Актер побывал в качестве гостя на ежегодном фестивале в Мельбурне. Разумеется, среди гостей мероприятия нашлись десятки тех, кто захотел сделать селфи со звездой. 

Джон Траволта
Джон Траволта. Фото: GlobalLookPress

Однако Траволта решил усложнить фанатам задачу. Всем, кто пожелал сделать фото с Джоном, озвучивался прайс. Так, один совместный снимок стоил 250 долларов. Впрочем, у всех была возможность приобрести «пакетное предложение»: селфи плюс профессиональная фотография вместе с автографом. Такой бонус увеличивал сумму вдвое. 

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По прейскуранту: Джон Траволта установил цену на селфи
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