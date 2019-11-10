ЗВЕЗДЫ

Два голубка: Виторган уединился с Нинидзе в Турции

Парочка много гуляла и ходила по ресторанам.

Два голубка: Виторган уединился с Нинидзе в Турции
Фото Global look press

Ксения Собчак и Максим Виторган похожи на двух соревнующихся спортсменов. Их действия частенько повторяют друг друга. Такое впечатление, что бывшие супруги боятся отстать от убегающего вперед соперника.

Виторган и Нинидзе в Турции. Фото
Виторган и Нинидзе в Турции. Фото https://www.instagram.com/mvitorgan/

Стоит только Максиму сводить сына Платона в какой-нибудь детский центр, как тут же Ксения Анатольевна отчитывается в своем блоге о посещении нового места с ребенком. А как только Собчак отметилась с новым мужем Константином Богомоловым в Сорренто, Виторган увез свою возлюбленную Нино Нинидзе в Стамбул.

Здесь сладкая парочка отметилась посещением знаковых исторических мест и романтическими прогулками. Влюбленные не скрывали своих чувств, обнимаясь прямо на улицах. Немало времени Нино и Максим провели в уютных залах ресторанов.

«Посетив рестораны разной пафосности и изощренности (хотя, это и преувеличение – кухня тут достаточно проста), в последний день в ожидании ужина, мы уже изучали ссылки по запросу «лучшая шаурма (донер) в Стамбуле». И не пожалели. Не пропустили мы и настоящий хамам! О, боги, оказывается в нем нет никакого пара. Да и не надо. Процесс освежевания дум и тел прекрасно идет и без него», — поделился впечатлениями от поездки актер в своем блоге.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ВиторганМаксим Виторган последние новостиНино Нинидзе
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Два голубка: Виторган уединился с Нинидзе в Турции
Интересно?
Поделись с друзьями: