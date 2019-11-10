Два голубка: Виторган уединился с Нинидзе в Турции

Ксения Собчак и Максим Виторган похожи на двух соревнующихся спортсменов. Их действия частенько повторяют друг друга. Такое впечатление, что бывшие супруги боятся отстать от убегающего вперед соперника.

Стоит только Максиму сводить сына Платона в какой-нибудь детский центр, как тут же Ксения Анатольевна отчитывается в своем блоге о посещении нового места с ребенком. А как только Собчак отметилась с новым мужем Константином Богомоловым в Сорренто, Виторган увез свою возлюбленную Нино Нинидзе в Стамбул.

Здесь сладкая парочка отметилась посещением знаковых исторических мест и романтическими прогулками. Влюбленные не скрывали своих чувств, обнимаясь прямо на улицах. Немало времени Нино и Максим провели в уютных залах ресторанов.