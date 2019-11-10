ЗВЕЗДЫ

Материнские будни: Собчак показала сыну «Экспериментариум»

Ребенка затянули игры с корабликами.

Материнские будни: Собчак показала сыну «Экспериментариум»
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Ксения Собчак проводит свои выходные, как любая обычная мама – занимается маленьким сыном Платоном, радуясь его первым успехам.

Сводив ребенка в новое развлекательное место Москвы, Ксения не удержалась – поделилась эмоциями со своими подписчиками в Instagram.

«Совершенно прекрасное место для совсем маленьких нашла в Москве, а это непросто, к сожалению, «Экспериментариум». Очень рекомендую. А вы посоветуйте что-то в Москве еще, кроме музея автомобилей, планетария, океанариума и парка динозавров?», — написала звезда.

Одной из первых откликнулась на просьбу Собчак актриса Анна Цуканова-Котт. «Музей шоколада на Маяковской! Там дети могут сами фигурки из шоколада лепить», — посоветовала она.

Среди хороших мест для детей москвичи также обозначили: биологический музей, детскую площадку в парке Горького, развлекательный центр «Кидсбург», уголок Дурова, театр Образцова, зоопарк, цирк и многие другие. Как оказалось, в Москве не так уж и мало мест, чтобы заняться в них детьми.

Интересно, что бы делала Ксения Анатольевна с Платоном, если бы жила в провинции?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакПлатонСобчаксын Платон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Материнские будни: Собчак показала сыну «Экспериментариум»
Интересно?
Поделись с друзьями: