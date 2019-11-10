Материнские будни: Собчак показала сыну «Экспериментариум»

Ксения Собчак проводит свои выходные, как любая обычная мама – занимается маленьким сыном Платоном, радуясь его первым успехам.

Сводив ребенка в новое развлекательное место Москвы, Ксения не удержалась – поделилась эмоциями со своими подписчиками в Instagram.

«Совершенно прекрасное место для совсем маленьких нашла в Москве, а это непросто, к сожалению, «Экспериментариум». Очень рекомендую. А вы посоветуйте что-то в Москве еще, кроме музея автомобилей, планетария, океанариума и парка динозавров?», — написала звезда. View this post on Instagram A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Nov 10, 2019 at 3:48am PST

Одной из первых откликнулась на просьбу Собчак актриса Анна Цуканова-Котт. «Музей шоколада на Маяковской! Там дети могут сами фигурки из шоколада лепить», — посоветовала она.

Среди хороших мест для детей москвичи также обозначили: биологический музей, детскую площадку в парке Горького, развлекательный центр «Кидсбург», уголок Дурова, театр Образцова, зоопарк, цирк и многие другие. Как оказалось, в Москве не так уж и мало мест, чтобы заняться в них детьми.

Интересно, что бы делала Ксения Анатольевна с Платоном, если бы жила в провинции?