«Четыре дня адская боль»: любовник Седоковой получил серьезную травму

Новый возлюбленный Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, недавно получил травму руки. Судя по описаниям девушки, повреждение серьезное. Тем не менее, баскетболист не прекратил тренировки.
«Уже четыре дня адская боль в локте», — написала Анна в своем блоге. По ее словам, спортсмену приходится жить на обезболивающих. Певица старается приободрить своего возлюбленного и вместе с ним посещает медицинские процедуры, которые ему прописали врачи.
Возможно, именно из-за травмы Тимма не смог приехать на открытие магазина певицы. Недавно звезда основала свой собственный бренд одежды, о котором мечтала всю жизнь, откладывая гонорары за корпоративы. И должна быть веская причина, чтобы пропустить столь знаковое событие в жизни возлюбленной.