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«Четыре дня адская боль»: любовник Седоковой получил серьезную травму

Певица трепетно ухаживает за новым бойфрендом.

«Четыре дня адская боль»: любовник Седоковой получил серьезную травму
Седокова. Фото https://www.instagram.com/annasedokova/

Новый возлюбленный Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, недавно получил травму руки. Судя по описаниям девушки, повреждение серьезное. Тем не менее, баскетболист не прекратил тренировки.

«Уже четыре дня адская боль в локте», — написала Анна в своем блоге. По ее словам, спортсмену приходится жить на обезболивающих. Певица старается приободрить своего возлюбленного и вместе с ним посещает медицинские процедуры, которые ему прописали врачи.

Возможно, именно из-за травмы Тимма не смог приехать на открытие магазина певицы. Недавно звезда основала свой собственный бренд одежды, о котором мечтала всю жизнь, откладывая гонорары за корпоративы. И должна быть веская причина, чтобы пропустить столь знаковое событие в жизни возлюбленной.

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«Четыре дня адская боль»: любовник Седоковой получил серьезную травму
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