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Лолита посмеялась над мужским достоинством Цекало

По словам певицы, его жена, художница Дарина Эрвин, сильно льстит супругу.

Лолита посмеялась над мужским достоинством Цекало
Лолита. Фото Global look press

Певица Лолита в программе «Секрет на миллион» не смогла удержаться от колких замечаний в адрес своего бывшего мужа Александра Цекало.

В настоящее время отставной супруг артистки женат на художнице Дарине Эрвин, в центре внимания которой традиционно находятся исключительно интимные части тела мужчин и женщин. Приятели Лолиты после ознакомления с творчеством Дарины нередко спрашивают певицу: а можно ли найти среди ее работ пикантную часть тела Александра Цекало?

«Точно нет! Это не имеет ничего общего. Это, скорее, то, что хотелось бы», — сообщила Лолита Лере Кудрявцевой.

Лолила сказала, что не следит специально за своими бывшими мужьями, новости о них она узнает случайно – из общего круга знакомых.

Про своего последнего мужа Дмитрия Иванова певица сказала, что рассталась с ним достаточно просто, поскольку сильно не любила. Напомним, супруг ее бросил ради более молодой любовницы. Певица подозревает, что на соперницу он тратил немалые суммы из ее кармана.

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Лолита посмеялась над мужским достоинством Цекало
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