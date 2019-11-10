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Обсуждается в Сети: Рудковская поправилась из-за приема гормонов

Продюсер твердо намерена завести еще одного ребенка.

Обсуждается в Сети: Рудковская поправилась из-за приема гормонов
Яна Рудковская. Фото Global look press

В Сети активно обсуждают изменившуюся внешность Яны Рудковской. Продюсер пошла на крайнюю меру ради своей мечты – рождения еще одного ребенка – и начала прием гормональных препаратов.

«Какая румяная и круглолицая Яна Рудковская. Точно поправилась на гормональных», — написал Telegram-канал «НеМалахов».

Впрочем, никакой тайны из этого сама Яна не делает. О том, что она набрала вес из-за лекарств, звезда публично сообщила во время презентации реалити-шоу «Янасупер», которое уже стартовало 9 ноября.

Кстати, хейтеры прошлись не только по внешности Яны, но и по ее умению танцевать. В своем блоге звезда выставила пару видеокадров с концерта Билана, где она танцует в компании приятельниц. «Неуклюжая», «Робот», «Картонная», «Деревянная», — это лишь некоторые эпитеты, которые заслужила звезда в свой адрес.

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Обсуждается в Сети: Рудковская поправилась из-за приема гормонов
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