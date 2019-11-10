«Подруга познакомила»: у 50-летней Булановой появился возлюбленный

Его имя певица не стала раскрывать, но подробно описала его.

Три года певица Татьяна Буланова полностью отдавала себя карьере и детям. Звезда никак не могла свыкнуться с мыслью о предательстве бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, который изменил ей. И вот новость – сердце любимицы публики теперь занято. На вопрос, где она нашла свою судьбу, Буланова ответила просто: «Подруга познакомила».

С горящими от счастья глазами Татьяна рассказала о бойфренде «Пятому каналу», хотя имя мужчины раскрывать пока не стала. По ее словам, он очень искренний и заботливый. «Самое важное, чтобы человек был воспитанным, адекватным и верным, особенно после моих историй. Если тебе что-то не нравится – скажи прямо, что не так. И уходи, в конце концов. Не надо жить двойной жизнью, я в принципе против этого», – сказала она.

Нынешний возлюбленный Булановой отличается от ее предыдущих мужчин. Он заботится не только о ней, но и о ее близких. Певица поведала житейскую, но очень милую историю о том, как однажды ее бойфренд прислал за ней и ее близкими машину, передав заодно для всех кофе и вкусную выпечку. Вроде бы мелочь. Но так приятно…

А как считаете вы, о мужчинах можно судить по таким эпизодам?